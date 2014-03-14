Сегодня ночью под Нижнем Тагилом иномарка сбила пешехода: травмированы 4 человека

Это произошло на 81,6 километре трассы Екатеринбург-Серов. В результате аварии телесные повреждения получили пострадавший пешеход, водитель и два пассажира.

ГИБДД напоминает, что в связи с изменением погодных условий, обильным выпадением осадков и резко меняющимся направлением ветра, значительно ухудшилась видимость дороги, произошло сужение проезжей части и образовались гололедные явления (по данным Гидрометцентра, 14 и 15 марта ожидается мокрый снег с дождём, местами возможны метели. Ветер усилится до 27 м/с, на дорогах гололёд).

В таких условиях автомобиль необходимо сделать максимально заметным, для чего рекомендуется дополнительно совместно с ближним светом фар использовать противотуманные.

В городских условиях неблагоприятная погода может не позволить вовремя заметить пешехода, поэтому необходимо максимально ограничивать скорость движения, особенно при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. На загородных трассах предельная осторожность требуется при совершении самого опасного маневра – обгона попутно движущихся транспортных средств. Дело в том, что за следующим впереди автомобилем образуется плотный снежный «шлейф», что значительно ухудшает видимость при совершении маневра.

Госавтоинспекция города Нижний Тагил рекомендует всем водителям в условиях недостаточной видимости выбирать безопасный скоростной режим, воздержаться от совершения необоснованных маневров и резкого торможения, быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Пешеходам необходимо учитывать то, что из-за снежных валов водители могут их не видеть. Для обеспечения безопасности перехода проезжей части лучше использовать регулируемые переходы и перекрестки. Начиная переход, обязательно нужно убедиться, что все водители готовы предоставить преимущество в движении. В темное время суток пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы в одежде.