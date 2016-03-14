Lifan вылетел с трассы и перевернулся в аварии под Нижним Тагилом (ФОТО)

Происшествие случилось в субботу, 12 марта. На 15 километре трассы 49-летний водитель автомобиля «Лифан» пошел на обгон впередиидущего транспорта. Выполняя маневр, он врезался в двигавшуюся в попутном направлении «Шкоду Фабию», которой управляла женщина 1969 года рождения.

Во время аварии «Лифан» вылетел с трассы и перевернулся. «Шкода» смогла остаться на колесах, она слетела в кювет и остановилась в ближайших кустах.

В этой аварии травмы получила женщина, управлявшая «Шкодой». Врачи скорой помощи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме того, она ушиблась плечом и получила ссадины. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

Днем ранее под Нижним Тагилом произошло другое ДТП. На Серовском тракте Chevrolet сбил переходившего дорогу пешехода. Пешеход погиб.