В Красноуральске в выходные горел химический завод: помогали тушить пожар спасатели из Нижнего Тагила (ФОТО)

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения не только из самого Красноуральска, но также из Нижнего Тагила и Кушвы. Кроме этого, из Екатеринбурга прибыли специалисты-химики.

Спасатели на месте пожара действовали в защитных костюмах и в дыхательных масках. После того, как огонь был потушен, они охладили загоревшуюся цистерну. А чтобы нейтрализовать пары азотной кислоты, спасатели засыпали кальцинированную соду через горловину ёмкости.

В ликвидации пожара и его последствий было задействовано 72 человек, 15 единиц техники. После устранения последствий происшествия, специалисты проверили уровень загрязнения воздуха. К счастью, эвакуировать население Красноуральска не пришлось.

Злополучный химзавод, по словам местных жителей, не работает уже несколько лет. В 2010 здесь было утилизировано гексогеновое производство. Тогда предприятие проходило процедуру банкротства. Сейчас оно принадлежит частнику.

В данный момент территория завода находится практически без охраны. А на предприятии осталось много ядовитых веществ, говорят красноуральцы. И боятся, что может произойти взрыв неконтролируемой мощности.