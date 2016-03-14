В выходные в Нижнем Тагиле цыгане спровоцировали ДТП по дороге на Вагонку, а затем покинули место аварии, бросив машину (ФОТО, ВИДЕО)

Свидетели со стороны водителя автомобиля «Хендай Солярис» сообщили о том, что иномарка двигалась по ул. Алтайская в сторону Вагонки. На перекрёстке с ул. Боровая на дорогу вылетела тонированная «шестёрка».

Водитель «Хендая» принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось. Столкнувшиеся автомобили развернуло и откинуло по разные стороны улицы Алтайская. После аварии водитель и пассажир ВАЗа, цыганской внешности, вышли из автомобиля и покинули место ДТП, бросив автомобиль на дороге. О случившемся водитель «Соляриса» незамедлительно сообщил в ГИБДД. К слову, сотрудников ГИБДД пришлось ждать около 4 часов.

За время ожидания на место ДТП несколько раз подъезжали различные автомобили из которых выходили цыгане, которые молча осматривали автомобили. Затем подъехала «девятка» с челябинскими номерами. Из неё вышли люди и начали разбирать «шестерку»: сняли аккумулятор, еще что-то скрутили, забрали вещи из салона и также молча, не отвечая на вопросы, удалились. Несколько позже на место ДТП приехал автоэвакуатор и попытался забрать «шестёрку». Водителю «Хендай», при поддержке прибывших на место ДТП товарищей, удалось «отстоять» автомобиль виновника аварии.

По словам свидетелей со стороны «Хендай», в ГИБДД водителю иномарки сказали, что поиском виновника будет заниматься группа розыска, добавив, что в таких ситуациях, несмотря на наличие на автомобиле виновника регистрационных знаков, свидетелей, номеров подъезжавших к месту ДТП машин и так далее, якобы редко кого-то находят.

Эта информация вызвала справедливое негодование человека, сообщившего об этом ДТП в редакцию TagilCity.ru:

Циничность данной ситуации наталкивает на определенные мысли: насколько нужно не уважать окружающих тебя людей и закон, чтобы вести себя подобным образом? Благо, что авария обошлась без жертв, но завтра эти же люди, чувствуя безнаказанность и вседозволенность, сядут в новую «шестерку», еще кого-нибудь протаранят, причинив ущерб имуществу и здоровью граждан, а потом также спокойно уйдут.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила были удивлены, услышав о подобном.

Водитель скрылся, но автомобиль остался на месте. Я тут проблем никаких не вижу. Куда он денется? Найдут в ближайшее время. В этом году из семи водителей, покинувши место ДТП с пострадавшими, были найдены все семеро. В авариях без пострадавших была найдена половина виновных. В основном это ситуации с мелкими повреждениями, когда кто-то зацепил на парковке и скрылся. Где нет ни камер, ни свидетелей. А такие ДТП, где машина на месте осталась, ну куда водитель денется? объяснил журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

TagilCity.ru напоминает о том, что чуть более полугода назад произошёл другой резонансный инцидент на дороге, участниками которого также были цыгане. В июле 2015 года нетрезвые молодые люди протаранили автомобиль тагильчанки, устроили потасовку с её супругом, а затем покинули место происшествия.

Тогда виновные были найдены за пять дней, они возместили ущерб. Как быстро разрешится этот инцидент с брошенным автомобилем?