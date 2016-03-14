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В выходные в Нижнем Тагиле цыгане спровоцировали ДТП по дороге на Вагонку, а затем покинули место аварии, бросив машину (ФОТО, ВИДЕО)
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В выходные в Нижнем Тагиле цыгане спровоцировали ДТП по дороге на Вагонку, а затем покинули место аварии, бросив машину (ФОТО, ВИДЕО)

14 марта 2016, 10:15ПроисшествияПавел Щербина
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