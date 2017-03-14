10-месячный малыш пострадал в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Кольцово (ФОТО)

Как было установлено, водитель автомобиля «Рено Логан» совершил столкновение с «Хендай Солярис», двигавшимся впереди него. По цепной реакции «Хендай» зацепил «Хонду Цивик», которая, в свою очередь, задела еще две ехавшие впереди машины.

Со слов виновника ДТП, он отвлекся во время движения и не заметил резкое торможение двигавшихся впереди транспортных средств.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля «Рено Логан» – женщина и 10-месячный малыш. Она и ребенок доставлены в больницу, у малыша диагностирована ЧМТ.

Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, ребенок находился в сумке-переноске, не предназначенной для перевозки детей в автомобиле.

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу