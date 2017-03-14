14-летняя екатеринбурженка напала с ножом на одноклассницу: возбуждено уголовное дело

Это случилось 13 марта днем. Школьница набросилась на одноклассницу с ножом и нанесла ранения в область груди и шеи. Уголовное дело было возбуждено по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести, пишет E1.ru. Пострадавшая поступила в больницу с непроникающей травмой шеи. Зашивать рану в один сантиметр не пришлось, девочку отпустили домой.