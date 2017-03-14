14-летняя екатеринбурженка напала с ножом на одноклассницу: возбуждено уголовное дело
14 марта 2017, 08:00Происшествия
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В столице Урала 14-летняя екатеринбурженка едва не лишила жизни свою сверстницу, порезав ее ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Это случилось 13 марта днем. Школьница набросилась на одноклассницу с ножом и нанесла ранения в область груди и шеи. Уголовное дело было возбуждено по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести, пишет E1.ru. Пострадавшая поступила в больницу с непроникающей травмой шеи. Зашивать рану в один сантиметр не пришлось, девочку отпустили домой.
Сейчас проводится проверка по данному инциденту. Устанавливаются причины, обстоятельства и мотивы. По одной из версий, ранения были нанесены из-за личной неприязни.
Напомним, несколько лет назад подобный случай произошел в поселке Цементный Невьянского района. Тогда виновная получила 2,5 года лишения свободы условно.
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