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14-летняя екатеринбурженка напала с ножом на одноклассницу: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14-летняя екатеринбурженка напала с ножом на одноклассницу: возбуждено уголовное дело

14 марта 2017, 08:00Происшествия
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