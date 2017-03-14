Екатеринбургская поэтесса Анна Пикуль задержана за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

Фонд «Город без наркотиков» совместно с МВД провел операцию по задержанию жительницы Екатеринбурга, поэтессы Оксаны Порваткиной, известную под творческим псевдонимом Анна Пикуль.

Девушку задержали по подозрению в торговле наркотическими веществами. Задержание прошло после совершения контрольной покупки мефедрона – синтетического наркотика. Также при обыске у нее было обнаружено 0,46 г другого синтетического вещества – тетраметилциклопропанкарбонилиндола.

Доставленная в отделение полиции гражданка вела себя неадекватно, говорила о том, что знакома с Путиным и Кадыровым, оскорбляла полицейских, не хотела называть свои настоящие имя и фамилию. Затем успокоилась и стала читать свои стихи, а потом запела гимн России.

По материалам задержания было возбуждено уголовное дело. В настоящее время поэтессе грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за преступные действия, связанные с наркотиками.

Напомним, недавно за хранение наркотиков задержали 19-летнюю модель из Екатеринбурга.