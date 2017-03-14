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Экс-гендиректор «Северной казны» осужден на 3 года за подделку документов и попытку мошенничества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-гендиректор «Северной казны» осужден на 3 года за подделку документов и попытку мошенничества

14 марта 2017, 16:30Происшествия
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