Экс-гендиректор «Северной казны» осужден на 3 года за подделку документов и попытку мошенничества

Районный суд Екатеринбурга рассмотрел материалы уголовного дела в отношении обвиняемого гендиректора страховой организации «Северная казна» и вынес обвинительный приговор. Установлено: руководивший компанией «Северная казна» с 1996 по 2014 годы гражданин Меренков предоставлял в Центробанк РФ недостоверные сведения о финансовом положении, сделках и имуществе компании.

Также в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года предпринял действия к реализации недвижимого имущества в Екатеринбурге и Верхней Пышме стоимостью свыше 98 миллионов рублей. Со своим знакомым он заключил договоры купли-продажи имущества от имени страховой компании без совершения фактической оплаты и сдал документы в соответствующие органы для оформления права собственности на имущество.

Преступный замысел не был доведен до конца, так как Управление Росреестра приостановило регистрацию сделкок.

Согласно соответствующим статьям УК РФ был вынесен приговор обвиняемому: 3 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф 300 000 рублей, а также запрет на осуществление деятельности, связанной с управлением коммерческих организаций на 2 года.