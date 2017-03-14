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Полтора года торговавшие наркотиками через интернет свердловчане получили от 7 до 9 лет строгого режима
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полтора года торговавшие наркотиками через интернет свердловчане получили от 7 до 9 лет строгого режима

14 марта 2017, 10:45Происшествия
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