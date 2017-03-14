Полтора года торговавшие наркотиками через интернет свердловчане получили от 7 до 9 лет строгого режима

Подсудимые продавали синтетические наркотики, принимая оплату через электронные банки и передавая наркотические вещества при помощи «закладок».

Участников группы задержали в Екатеринбурге. У подозреваемых изъяли более 31,5 кг наркотиков.

Накануне состоялся суд. Как сообщает прокуратура Свердловской области, всех пятерых участников преступного сообщества осудили по ст. 228.1 УК РФ и назначили наказание от 7 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.