Полтора года торговавшие наркотиками через интернет свердловчане получили от 7 до 9 лет строгого режима
14 марта 2017, 10:45Происшествия
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В 2015 году правоохранителями была пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении полутора лет осуществляла торговлю наркотиками через интернет.
Сюжеты: Екатеринбург
Подсудимые продавали синтетические наркотики, принимая оплату через электронные банки и передавая наркотические вещества при помощи «закладок».
Участников группы задержали в Екатеринбурге. У подозреваемых изъяли более 31,5 кг наркотиков.
Накануне состоялся суд. Как сообщает прокуратура Свердловской области, всех пятерых участников преступного сообщества осудили по ст. 228.1 УК РФ и назначили наказание от 7 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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