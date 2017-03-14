Солдат-срочник из Пермского края был найден в мёртвым в Екатеринбурге

Накануне Международного женского дня он звонил матери с поздравлениями. А 8-го числа женщине сообщили о том, что ее сына не стало. Молодого человека нашли повешенным, пишет «Деловой квартал» .

Приехавшие в столицу Урала родители так и не увидели тело своего сына. Однако военком на похоронах заявил о том, что вскрытие было проведено при родителях. В одном из городских пабликов писали, что нос у солдата был сломан, на лбу имелась шишка, а на теле были видны следы побоев. Ни семья, ни друзья не верят в «суицид».