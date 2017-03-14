Тагильчанин ограбил продуктовый магазин на две бутылки коньяка

Задержание молодого человека, предположительно укравшего из магазина в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила две бутылки конька, полицейский произвел, находясь на больничном.

13 марта около 21:00 участковый уполномоченный выходил из аптеки, как вдруг услышал крики продавца продовольственного магазина на улице Гвардейской. От нее убегал молодой мужчина.

Полицейский в тот день был одет в гражданскую одежду, так как был не на службе. Пробежав квартал, молодой человек перешел на шаг: все это время участковый преследовал его.

Поравнявшись с мужчиной, сотрудник полиции провел задержание и позвонил в дежурную часть. По указанному адресу прибыл наряд ППС и доставил подозреваемого в грабеже в отдел полиции.

Установлена личность задержанного. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 28-летний нигде не работающий житель Тагилстроевского района. Он признался в хищении двух бутылок недорого коньяка из торгового зала магазина.

В соответствии со статьей УК РФ было возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.