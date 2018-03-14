Арендатор продал посуду и бытовую технику из квартиры в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле осудили 27-летнего местного жителя, который в октябре 2017 года снимал квартиру в Дзержинском районе. Мужчина заключил с арендодателем договор, где присутствовал перечень техники и вещей, оставленных в квартире.

После заселения арендатор начал распродавать через комиссионные магазины или случайным прохожим бытовую технику и посуду из квартиры. Он продал телевизор, две электроплиты, холодильник, стиральную машину, духовку, стопки, бокалы и кружки.

Ущерб хозяин квартиры оценил в 29 500 рублей. Нарушителя признали виновным по статье «Присвоение или растрата». Ему предстоит провести 1 год и 8 месяцев в колонии строгого режима, пишет ИА «Все новости».