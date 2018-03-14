Авария превратила дом в Нижней Туре в ледяную глыбу (ВИДЕО)

По причине сильного прорыва трубы один из домов по улице 20 лет Октября в Нижней Туре выглядит как гигантская сосулька. Коммунальная авария повлекла за собой серьезные последствия: уже две недели в пятиэтажке по стенам стекает кипяток, а из окон выходит пар.