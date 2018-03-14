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Двое жильцов эвакуированы из горящего дома в посёлке под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое жильцов эвакуированы из горящего дома в посёлке под Нижним Тагилом

14 марта, 07:30Происшествия
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