Двое жильцов эвакуированы из горящего дома в посёлке под Нижним Тагилом
14 марта, 07:30Происшествия
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Днём 13 марта под Нижним Тагилом в посёлке Горноуральский горел двухэтажный жилой дом. Во время тушения пожара были спасены двое жильцов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Когда начался пожар, хозяйка квартиры, где находился очаг возгорания, была на работе. Её дочь тем временем гуляла на улице вместе с домашним питомцем. По возвращении домой девочка увидела, что из подъезда валит густой дым.
На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Огонь охватил мебель и имущество на площади 12 кв.м. Во время тушения пожара спасатели осуществили эвакуацию двух жильцов по автолестнице.
Предварительно сообщается, что пожар возник из-за короткого замыкания, пояснили ИА «Все Новости» в отделе надзорной деятельности МЧС в Нижнем Тагиле.
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