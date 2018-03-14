Пешеход погиб под колесами Audi на трассе Пермь – Екатеринбург (ФОТО)
14 марта, 13:05Происшествия
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Ночью 14 марта автомобиль Audi насмерть сбил человека на трассе Пермь – Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
На 309 км автотрассы Audi A4 сбил пешехода, двигающегося вдоль дороги по обочине. Мужчина начал переходить дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, в результате чего умер на месте.
На одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Личность пешехода устанавливается, сообщают Европейско-Азиатские новости.
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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