Третьеклассница из Екатеринбурга два месяца лечится после полученной в школе травмы

Ребёнку диагностировали развитие посттравматического эписиндрома. Всё началось после травмы . Школьницу проводили до дома, где она потеряла сознание. С тех пор приступы эпилепсии случаются регулярно. Мама девочки даже уволилась с работы, чтобы проходить длительные обследования и лечение. Женщина обратилась в прокуратуру.

Мама пострадавшей школьницы рассказала, что руководство школы не предоставило запись с камер видеонаблюдения якобы из-за «плохого качества». Более того, в администрации учебного заведения, по словам женщины, уверяют, что дети в качестве свидетелей не подойдут, и вообще семье будет сложно добиться справедливости. Родительница знает, что её дочь толкнул старшеклассник, и это видели другие ребята.