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Житель посёлка Арти насмерть забил товарища металлической клюкой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель посёлка Арти насмерть забил товарища металлической клюкой

14 марта, 06:35Происшествия
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