Житель посёлка Арти насмерть забил товарища металлической клюкой

В ночь на 22 декабря 2017 года на кухне дома на улице Волочнева в посёлке Арти между 27-летним местным жителем и его товарищем произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на жертву и начал избивать его руками и ногами, а также металлической клюкой.