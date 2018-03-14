Жительница Саратова замерзла насмерть в сугробе у собственного дома (ВИДЕО)

8 марта Василика отмечала праздник с подругами в ресторане. Ночью она позвонила мужу и попросила встретить ее. Муж отказался. Женщина вызвала такси, но домой так и не добралась.

Утром мужчина увидел, что Василика звонила ему много раз, он попытался перезвонить, но ее телефон был уже недоступен. Тогда он вызвал полицию. Женщина была найдена недалеко от дома замерзшей насмерть. У нее осталось 3 детей.