Избили и прокатили на капоте: драка между двумя женщинами произошла в Екатеринбурге

Случай произошёл 19 февраля, но подробности о произошедшем появились только сейчас. Конфликт произошёл между двумя девушками – автоледи Еленой и молодой мамой Дарьей. Согласно версии Дарьи, во время прогулки с ребёнком она стала жертвой наезда автомобиля, за рулём которого была Елена.

Ширины дороги было достаточно, чтобы проехать даже «газели». Но она выбрала неправильную траекторию и наехала на коляску и на меня,рассказала возмущенная Дарья.

Молодая мама в гневе ударила по стеклу машины. Владелица транспортного средства в долгу не осталась и, выбежав из салона, набросилась на обидчицу с кулаками.

Я затормозила, объехала ее, а она взяла и ударила мою машину! Сказала, что я сука, что у меня ведро, а не машина. После этого и завязался конфликт. Я, сидя за рулем, слышала оскорбления. Ну и плохое настроение еще сыграло свою роль. Все так защищают эту женщину с коляской. Но почему-то она не подумала, когда стала со мной разбираться, что оставила ребенка на проезжей части. И зачем вообще бить машину? Если бы там вместо меня был 90-килограммовый амбал с нарушенной психикой? Последствия были бы другими,поделилась своей версией произошедшего Елена.

На этом история не закончилась: Дарья попыталась сфотографировать Елену и перегородила проезд автомобилю. На видео с камер наблюдения видно, что после этого машина трогается вперёд и сбивает женщину. Несколько метров Дарья проехала на капоте.

Остановилась только тогда, когда один из оказавшихся рядом мужчин догнал машину и стал стучать по стеклу. После этого она развернулась и укатила с места происшествия. Вернулась только минут через сорок. Видимо, проконсультировалась с кем-то, и ей посоветовали приехать обратно. Я вызвала полицейских. Правда, они заявили мне, что я переходила дорогу в неположенном месте. А потом пришлось ехать в больницу. Там меня осмотрели и сказали, что у меня кроме многочисленных синяков и ссадин еще и сотрясение головного мозга,рассказала Дарья.

Видео с камер наружного наблюдения во дворе дома Видео Видео: E1.RU

Елена заявила, что никаких травм наносить не собиралась, а автомобиль получил повреждения.

Я написала встречное заявление по поводу порчи машины: на ней есть царапины, вмятина, отпала краска. Полицейские все оформили как ДТП. Был составлен протокол. Я написала объяснительную, прошла медицинское освидетельствование. Мне сказали, что из-за отсутствия состава преступления дело заводить не будут, но я могу обратиться в суд за возмещением компенсации. Однако делать этого не намерена. Что я там отсужу, 5 тысяч?прокомментировала девушка.