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Избили и прокатили на капоте: драка между двумя женщинами произошла в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избили и прокатили на капоте: драка между двумя женщинами произошла в Екатеринбурге

Сегодня, 08:00ПроисшествияФото: Скриншот из видео конфликта/ E1.RU
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