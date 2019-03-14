Организатор занятия проституцией был задержан в Екатеринбурге

Полицейские в декабре 2018 года после поступления информации о факте предоставления интимных услуг провели «контрольную закупку». В результате спецоперации в сауне были задержаны две девушки, которые предоставляли интимуслуги.

В ходе операции также был установлен мужчина, организовавший занятие проституцией. Им оказался 27-летний житель Верхней Пышмы. Организатор через интернет привлекал девушек и рекламировал их услуги. Помимо этого, по версии следствия, мужчина сотрудничал с администраторами саун и банных комплексов.

Организатор занимался распределением средств среди участников. Одна третья суммы доставалась администратору; девушке, приносившей доход, выделялось 50% от оставшихся средств.