Пожарный из Верхотурья обвиняется в халатности, повлекшей смерть пенсионера и ребенка
Сотрудник противопожарной службы из Верхотурья обвиняется в халатности, повлекшей смерть нескольких лиц.
По версии следственных органов, 11 октября 2017 года обвиняемый, исполнявший обязанности начальника караула пожарно-спасательной службы, прибыл на место возгорания двухквартирного дома. Мужчина руководил спасателями при тушении пожара.
Из горящего дома самостоятельно выбралась женщина, которая сообщила пожарным о нахождении в доме двоих детей в возрасте двух и трех лет, а также 65-летнего мужчины-инвалида. Жильцы не могли выбраться из помещения вследствие сильного задымления.
Обвиняемый, по версии следствия, почти не предпринял попыток к спасению людей. В помещении площадью 40 квадратных метров полицейский не проверил детскую кроватку и диван. Во время горения дома к спасателю несколько раз обращались присутствовавшие на месте тушения пожара люди, но сотрудник отказался предпринимать какие-либо действия, объясняя отказ неминуемой гибелью при попытке спасения жильцов.
Приехавший на место происшествия отец детей и соседи вытащили заблокированных в доме жильцов. Из-за долгого нахождения в зоне возгорания 65-летний мужчина-инвалид умер от отравления окисью углерода, медикам не удалось спасти и двухлетнего ребенка. Второй ребенок выжил, но получил многочисленные телесные повреждения.
Таким образом, на сотрудника противопожарной службы заведено уголовное дело, наказание подразумевает до семи лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью или принудительные работы на срок до пяти лет, информирует пресс-служба прокуратуры региона.