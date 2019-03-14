Пожарный из Верхотурья обвиняется в халатности, повлекшей смерть пенсионера и ребенка

По версии следственных органов, 11 октября 2017 года обвиняемый, исполнявший обязанности начальника караула пожарно-спасательной службы, прибыл на место возгорания двухквартирного дома. Мужчина руководил спасателями при тушении пожара.

Из горящего дома самостоятельно выбралась женщина, которая сообщила пожарным о нахождении в доме двоих детей в возрасте двух и трех лет, а также 65-летнего мужчины-инвалида. Жильцы не могли выбраться из помещения вследствие сильного задымления.

Обвиняемый, по версии следствия, почти не предпринял попыток к спасению людей. В помещении площадью 40 квадратных метров полицейский не проверил детскую кроватку и диван. Во время горения дома к спасателю несколько раз обращались присутствовавшие на месте тушения пожара люди, но сотрудник отказался предпринимать какие-либо действия, объясняя отказ неминуемой гибелью при попытке спасения жильцов.

Приехавший на место происшествия отец детей и соседи вытащили заблокированных в доме жильцов. Из-за долгого нахождения в зоне возгорания 65-летний мужчина-инвалид умер от отравления окисью углерода, медикам не удалось спасти и двухлетнего ребенка. Второй ребенок выжил, но получил многочисленные телесные повреждения.