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Пожарный из Верхотурья обвиняется в халатности, повлекшей смерть пенсионера и ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожарный из Верхотурья обвиняется в халатности, повлекшей смерть пенсионера и ребенка

Сегодня, 18:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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