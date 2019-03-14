Толпа подростков избила детей у школы в Екатеринбурге

Мама потерпевшего написала заявление в полицию, по ее словам, у ребенка разбито лицо, и он боится посещать школу из-за стресса. Инцидент произошел в дневное время. Группа незнакомых мальчику подростков напала на него. Ребенка 10-15 минут били ногами. Первую помощь ребенку оказали сотрудники школы, которые потом позвонили родительнице.

Оказалось, что в тот же день на улице Вайнера было совершено еще одно нападение. Группа подростков напала на мальчика из той же школы, ребята избили ребенка и требовали отдать им сотовый телефон, пишет Е1.

В полиции, между тем, зарегистрированы три заявления о нападении на детей.

Трое пострадавших 2007, 2006 годов рождения отправлены на судебно-медицинские исследования для установления тяжести причинённого вреда здоровью, сообщили в полиции.