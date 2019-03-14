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Толпа подростков избила детей у школы в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Толпа подростков избила детей у школы в Екатеринбурге

Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: Е1.ru
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