Женщина на Fiat насмерть сбила пешехода на ул. Сулимова в Екатеринбурге
Сегодня, 08:54ПроисшествияФото: Е1.ru
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13 марта в вечернее время женщина на автомобиле марки Fiat совершила наезд на пешехода ул. Сулимова в Екатеринбурге. Потерпевший скончался на месте.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. На момент обнаружения тело находилось в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте до приезда медиков.
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга устанавливают точную картину ДТП, опрошены свидетели, на месте аварии проведены необходимые замеры. Автоледи имеет стаж вождения 15 лет, пишет Е1.
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