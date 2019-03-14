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Житель Екатеринбурга принял мужчину за наркомана и забил его до смерти
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга принял мужчину за наркомана и забил его до смерти

Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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