Житель Екатеринбурга принял мужчину за наркомана и забил его до смерти

30 июня 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из дворов на улице Краснофлотцев. Там он обратил внимание на человека, прогуливающегося близ детской площадки. Подсудимый подумал, что тот ищет закладки с наркотиками, и вступил с мужчиной в конфликт. Подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов, от которых последний скончался на месте.

С целью сокрытия преступления, злоумышленник избавился от одежды, которая имела следы крови погибшего, однако это не помогло ему избежать ответственности. Так как в момент совершения преступления на детской площадке находились люди, было составлено описание предполагаемого преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он находился в квартире у своей знакомой и в момент задержания прятался от правоохранителей под диваном.