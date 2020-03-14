Двое тагильчан задержаны по подозению в грабеже на территории 95 школы
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Накануне, 13 марта, в Нижнем Тагиле на Вагонке были задержаны двое молодых людей по подозрению в грабеже. Инцидент произошел на территории школы № 95, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из дежурной части ОП № 17 в отдел вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация, что рядом с образовательным учреждением происходит драка. Прибывший на место экипаж задержал двух молодых людей, которые, по предварительным данным, пытались похитить у подростка мобильный телефон и наушники.
Задержанные были переданы в полицию. При этом один из них пытался избавится от похищенных вещей в служебной машине. Однако полицейские изъяли вещдоки.
Материалы проверки по данному происшествию переданы в следственные органы.
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