Двое тагильчан задержаны по подозению в грабеже на территории 95 школы

Из дежурной части ОП № 17 в отдел вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация, что рядом с образовательным учреждением происходит драка. Прибывший на место экипаж задержал двух молодых людей, которые, по предварительным данным, пытались похитить у подростка мобильный телефон и наушники.