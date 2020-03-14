В Свердловской области скончался глава закрытого города

В 1984 году Мельников закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. После этого до 2002 года служил в командно-штабной должности в военной части ЗАТО Свободный.

На должность главы ЗАТО Свободный Владимир Мельников был выбран в марте 2012 года, а в сентябре 2016 года был переизбран на второй срок.