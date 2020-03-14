В Свердловской области скончался глава закрытого города
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: глава-затосвободный.рф
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13 марта умер глава городского округа ЗАТО Свободный Владимир Мельников, сообщается на официальном сайте города.
В 1984 году Мельников закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. После этого до 2002 года служил в командно-штабной должности в военной части ЗАТО Свободный.
На должность главы ЗАТО Свободный Владимир Мельников был выбран в марте 2012 года, а в сентябре 2016 года был переизбран на второй срок.
Прощание с Мельниковым пройдет 16 марта с 13.00 до 14.00 во Дворце культуры «Свободный».
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