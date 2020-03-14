На Урале ради спасения рыжего кота со столба пришлось отключать электричество
Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Нижних Серьгах сотрудники МЧС спасли рыжего кота, который двое суток просидел на опоре электролиний, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Спасателям поступило сообщение от ЕДДС Нижнесергинского района о том, что на улице Южной на десятиметровом столбе электролиний в 6000 кВт уже вторые сутки сидит рыжий кот и не может оттуда слезть.
Чтобы достать животное, сотрудникам МЧС пришлось договариваться с энергетиками о временном отключении электролинии. С помощью пожарной лестницы кота достали со столба и передали хозяевам.
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