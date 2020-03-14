В Екатеринбурге неизвестный с ножом ограбил почтальонов на 400 тысяч рублей
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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14 марта в Екатеринбурге в доме на улице Испанских рабочих, 28 неизвестный мужчина напал на сотрудников почты России, разносящих пенсии. Злоумышленник, угрожая ножом, похитил у них 400 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, нападение произошло в девять часов утра. Преступник ждал почтальонов в подъезде многоэтажного дома. Так как раздача пенсий только началась, при себе у них была крупная сумма денег.
По описанию потерпевших, нападавший был крупного телосложения, ростом примерно 175 сантиметров. Одежда темная, лицо было закрыто балаклавой.
На месте происшествия работают две усиленные следственно-оперативные группы, а также кинологи с собакой. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».
В пресс-службе «Почты России» заявили, что не смотря на случившееся, все обязательства перед клиентами будут выполнены в срок.
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