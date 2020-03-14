В Екатеринбурге неизвестный с ножом ограбил почтальонов на 400 тысяч рублей

По словам начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, нападение произошло в девять часов утра. Преступник ждал почтальонов в подъезде многоэтажного дома. Так как раздача пенсий только началась, при себе у них была крупная сумма денег.

По описанию потерпевших, нападавший был крупного телосложения, ростом примерно 175 сантиметров. Одежда темная, лицо было закрыто балаклавой.

На месте происшествия работают две усиленные следственно-оперативные группы, а также кинологи с собакой. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».