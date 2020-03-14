В Сухом Логу с помощью экскаватора достали провалившегося в колодец первоклассника

Инцидент произошел 8 марта. Два мальчика гуляли во дворе частного дома. Там они заметили полутораметровую трубу, накрытую листом шифера. Один из приятелей из-за любопытства решил в нее залезть, труба оказалась колодцем. Однако мальчик не смог удержаться и заскользил вниз.

На глубине четыре метра он смог найти опору для ног и остановился. Второй мальчик, испугавшись, позвал маму провалившегося друга, та в свою очередь вызвала спасателей.

На место происшествия прибыли замначальника 117-й пожарно-спасательной части Виталий Пупышев, водитель Сергей Абакулов и двое пожарных — Илья Тупикин и Алексей Коробейников. Спасатели срезали верхнюю часть трубы, но мальчику выбраться не удалось, так как у него застряла нога.

Тогда было принято решение выкопать остатки трубы экскаваторами. С помощью техники сотрудникам МЧС удалось наклонить трубу и вытащить ребенка. Операция по спасению длилась четыре часа. Мальчика увезли в больницу, где медики диагностировали у него лишь легкое переохлаждение.