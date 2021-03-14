Еще один из задержанных по подозрению во взятке уральских полицейских признал вину

Еще один из задержанных по подозрению во взятке уральских полицейских признал вину

Сегодня, 20:57ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Еще один из троих екатеринбургских полицейских, которых подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей, признал свою вину, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Отмечается, что двоим полицейским предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц». Также, учитывая обстоятельства расследования и преступной роли, в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент сбор доказательств продолжается.

В отношении их непосредственных руководителей главк МВД примет строгие меры дисциплинарного характера,отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошел в конце февраля, когда стражи порядка задержали 22-летнего парня, искавшего «закладку». Молодой человек заплатил полицейским 50 тысяч рублей, после чего пошел в отдел собственной безопасности МВД. Ранее в содеянном сознался один из полицейский.

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Екатеринбург
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