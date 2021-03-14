Критиковавший Путина COVID-диссидент в Сургуте был выгнан из автобуса и избит (Видео)

Критиковавший Путина COVID-диссидент в Сургуте был выгнан из автобуса и избит (Видео)

Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мужчину избили и выгнали из автобуса в Сургуте из-за отказа надеть маску и критики президента РФ Владимира Путина. Случай попал на видео.

Житель Сургута не выполнил требование кондуктора надеть защитную маску и начал вести себя агрессивно. Он называл защитное средство намордником и сказал, что Владимир Путин «хочет посадить всех в зоопарк», пишет Ура.ру.

Двое пассажиров вышвырнули COVID-диссидента из транспортного средства и «навешали тумаков» смутьяну. После чего автобус продолжил движение.

Видео:Ура.ру

В пресс-службе МВД Ханты-мансийского автономного округа рассказали, что по данному факту не поступало заявления в ОВД, но проверка будет проведена правоохранителями.

Напомним, 25 февраля сообщалось, как пьяный COVID-диссидент набросился с ножом на продавцов в Екатеринбурге. По словам очевидицы, дебошир так остро отреагировал на замечание о не надетой защитной маске.

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