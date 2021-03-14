Неизвестный запинал ногами глухонемого дедушку в Екатеринбурге

Напомним, 6 марта сообщалось о избиении семейной пары в Нижнем Тагиле. Чета возвращалась домой, когда к ним привязалась компания из пяти-шести молодых людей. Они преградили путь и начали конфликт. Они повалили мужчину на землю и начали запинывать. в какой-то момент супруга накрыла мужа своим телом, но и это не остановило нападавших. Они пинали пару еще какое-то время, а затем скрылись. В медицинском учреждении зафиксировали многочисленные гематомы, перелом мизинца со смещением. Также житель Нижнего Тагила лишился зуба.