Неизвестный запинал ногами глухонемого дедушку в Екатеринбурге

Неизвестный запинал ногами глухонемого дедушку в Екатеринбурге

Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Неизвестный мужчина ударил по лицу и запинал ногами глухонемого пенсионера в Екатеринбурге.

Происшествие случилось 13 марта около 16.00 на остановке «Эльмашевский рынок». 75-летний пенсионер ожидал автобус, когда к нему подошел неизвестный и что-то спросил. Дедушка не смог ответить, так как он с детства является глухонемым.

Мужчин ударил его в нос и по уху. Мой дедушка упал, а неизвестный начал запинывать его ногами, рассказала E1 внучка потерпевшего.

В настоящий момент пожилой мужчина отдыхает дома. После происшествия родные отвезли его в больницу, где ему была оказана помощь. У пенсионера диагностированы ушибы носа, уха, головы, грудной клетки, ребер и область бедра. Семья обратилась с заявлением в полицию. На 15 февраля назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 6 марта сообщалось о избиении семейной пары в Нижнем Тагиле. Чета возвращалась домой, когда к ним привязалась компания из пяти-шести молодых людей. Они преградили путь и начали конфликт. Они повалили мужчину на землю и начали запинывать. в какой-то момент супруга накрыла мужа своим телом, но и это не остановило нападавших. Они пинали пару еще какое-то время, а затем скрылись. В медицинском учреждении зафиксировали многочисленные гематомы, перелом мизинца со смещением. Также житель Нижнего Тагила лишился зуба.

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Екатеринбург
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