«Перемерзли трубы»: почти 200 человек в селе под Нижним Тагилом остались без воды

«Перемерзли трубы»: почти 200 человек в селе под Нижним Тагилом остались без воды

Сегодня, 15:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
180 жителей частного сектора в Петрокаменском под Нижним Тагилом остались без холодной воды.

Коммунальная авария произошла 11 марта. 21 частный дом остался без воды. 32 ребенка и 148 взрослых четыре дня ожидают устранения, пишет АН «Между строк».

В настоящий момент четыре человека на двух спецмашинах занимаются отогреванием замерзшего 100-миллиметрового трубопровода.

Отмечается, что жителей обеспечивают водой из колонок.

Напомним, 25 февраля из-за засора канализации подтопило улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле. После этого дорожные службы занимались устранением последствий коммунальной аварии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
водакоммунальная аварияПетрокаменскоетрубыхолодная водаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы