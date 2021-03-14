«Перемерзли трубы»: почти 200 человек в селе под Нижним Тагилом остались без воды

Коммунальная авария произошла 11 марта. 21 частный дом остался без воды. 32 ребенка и 148 взрослых четыре дня ожидают устранения, пишет АН «Между строк».
В настоящий момент четыре человека на двух спецмашинах занимаются отогреванием замерзшего 100-миллиметрового трубопровода.
Отмечается, что жителей обеспечивают водой из колонок.
Напомним, 25 февраля из-за засора канализации подтопило улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле. После этого дорожные службы занимались устранением последствий коммунальной аварии.