«Перемерзли трубы»: почти 200 человек в селе под Нижним Тагилом остались без воды

180 жителей частного сектора в Петрокаменском под Нижним Тагилом остались без холодной воды.

Коммунальная авария произошла 11 марта. 21 частный дом остался без воды. 32 ребенка и 148 взрослых четыре дня ожидают устранения, пишет АН «Между строк». В настоящий момент четыре человека на двух спецмашинах занимаются отогреванием замерзшего 100-миллиметрового трубопровода. Отмечается, что жителей обеспечивают водой из колонок. Напомним, 25 февраля из-за засора канализации подтопило улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле. После этого дорожные службы занимались устранением последствий коммунальной аварии. Из-за засора канализации в Нижнем Тагиле на Вагонке подтопило улицы

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