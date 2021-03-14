Пообещали вознаграждение: телефонные мошенники «развели» уральца почти на 300 тысяч

Злоумышленники связались с уральцем и спросили, не оформлял ли он кредит. Получив отрицательный ответ, мошенники попросили дождаться звонка из полиции. Позже с пострадавшим связался человек, попросивший помочь ему пресечь действия «мошенников».
Уралец воспользовался онлайн-приложением банка. Он оформил на свое имя кредит, обналичил его и перевел деньги на «доверительные» счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Отмечается, что мошенники пообещали вознаграждение, которое составляет пять процентов от взятого кредита. Когда мужчина не получил обещанного бонуса и возврата средств, он понял, что был обманут.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, 8 марта стало известно, что 2,8 миллиона рублей взяла в кредит жительница Екатеринбурга и перевела по просьбе мошенников на «безопасный счет».