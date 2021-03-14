После обрушения стенда на уральца во время масленичных гуляний началась проверка

После обрушения стенда на уральца во время масленичных гуляний началась проверка

Сегодня, 21:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
После обрушения металлической конструкции на жителя Екатеринбурга в парке имени Маяковского была организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Отмечается, что был проведен осмотр места происшествия, также опрашиваются очевидцы. Будет организована судебная медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью пострадавшего.

По предварительным данным, екатеринбуржец получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Причиной ЧП мог послужить неожиданный и сильный порыв ветра, в результате чего щит не устоял и ударил посетителя,отметил полковник Горелых.

На данный момент оперуполномоченные устанавливают, кто в парке ответственен за технику безопасности объектов, кто и когда проверял их на предмет надежности.

Напомним, инцидент произошел 14 марта, во второй половине дня. Конструкция, рассказали свидетели, упала в тот момент, когда мужчина проходил мимо.

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Екатеринбург
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