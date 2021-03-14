Пожар возник в здании онкологического диспансера в Екатеринбурге

Сигнал о возгорании поступил 14 марта в 14.50. Сработала сигнализация в корпусе онкодиспансера на улице Комсомольская в столице Урала. Прибывшие пожарные выявили, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании хозблока. В прачечной на площади в 0,5 квадратного метра воспламенился пол. С огнем удалось справиться за четыре минуты.
Отмечается, что из помещения не пришлось эвакуировать сотрудников. Пожар не повлиял на распорядок работы больницы. К месту были направлены 22 пожарных и пять автомобилей спецтехники.
В настоящий момент ведется расследование причин возгорания.
Напомним, 14 марта в Нижнем Тагиле загорелась столярная мастерская. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К месту происшествия были направлены 12 сотрудников МЧС и четыре пожарных автомобиля. В 08.16 спасатели ликвидировали открытое горение.