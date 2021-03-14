Пожар возник в здании онкологического диспансера в Екатеринбурге

Сигнал о возгорании поступил 14 марта в 14.50. Сработала сигнализация в корпусе онкодиспансера на улице Комсомольская в столице Урала. Прибывшие пожарные выявили, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании хозблока. В прачечной на площади в 0,5 квадратного метра воспламенился пол. С огнем удалось справиться за четыре минуты.