Столярная мастерская загорелась в Нижнем Тагиле на Черемшанке

Вызов поступил на пульт оператора 14 марта в 07.43. На площади 150 квадратных метров возник пожар в промышленном здании столярной мастерской на улице Кленовая в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
К месту происшествия были направлены 12 сотрудников МЧС и четыре пожарных автомобиля. В 08.16 спасатели ликвидировали открытое горения. До 10.41 пожарные разбирали сгоревшие конструкции и проливали очаги горения.
В результате инцидента в огне сгорели крыша здания, оборудование и произведенная продукция. Кроме того, оказались повреждены стены.
Напомним, 13 марта сообщалось о пожаре на хлебозаводе в Серове. В производственном помещении горела кровля на площади 350 квадратных метров. Четыре единицы техники и 22 человека личного состава были задействованы при тушении. До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.