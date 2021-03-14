Столярная мастерская загорелась в Нижнем Тагиле на Черемшанке

Напомним, 13 марта сообщалось о пожаре на хлебозаводе в Серове. В производственном помещении горела кровля на площади 350 квадратных метров. Четыре единицы техники и 22 человека личного состава были задействованы при тушении. До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.