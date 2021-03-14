Столярная мастерская загорелась в Нижнем Тагиле на Черемшанке

Столярная мастерская загорелась в Нижнем Тагиле на Черемшанке

Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар в столярной мастерской произошел в Нижнем Тагиле на улице Кленовая. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Вызов поступил на пульт оператора 14 марта в 07.43. На площади 150 квадратных метров возник пожар в промышленном здании столярной мастерской на улице Кленовая в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту происшествия были направлены 12 сотрудников МЧС и четыре пожарных автомобиля. В 08.16 спасатели ликвидировали открытое горения. До 10.41 пожарные разбирали сгоревшие конструкции и проливали очаги горения.

В результате инцидента в огне сгорели крыша здания, оборудование и произведенная продукция. Кроме того, оказались повреждены стены.

Напомним, 13 марта сообщалось о пожаре на хлебозаводе в Серове. В производственном помещении горела кровля на площади 350 квадратных метров. Четыре единицы техники и 22 человека личного состава были задействованы при тушении. До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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