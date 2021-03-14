Три кражи в магазинах за одну ночь произошли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Заявление поступило по факту кражи в магазине на улице Попова, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В магазин «Магнит» проникли неизвестные. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Устанавливается сумма ущерба и обстоятельства происшествия.
Еще два магазина на улицах Красных Зорь и Металлургов подверглись ночным кражам. Неизвестные разбили остекление торговых точек, забрались внутрь и вынесли часть товара, сообщается в группе «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 11 марта сообщалось о краже запчастей для установки лифта на ГГМ в Нижнем Тагиле. Злоумышленники похитили направляющие и уголки для лифтовой кабины. Преступление могло нарушить сроки установки новых лифтов, что доставило бы неудобство пожилым людям и жителям с детьми. Полицейские вычислили и задержали подозреваемых. Двум тагильчанам грозит до пяти лет лишения свободы.