Водитель удирал от ГИБДД и врезался в полицейский УАЗ в Первоуральске

Водитель удирал от ГИБДД и врезался в полицейский УАЗ в Первоуральске

Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Водитель угонял от экипажа ГИБДД и врезался в полицейский УАЗ. Пострадал сам удиравший и водитель автомобиля ППС.

Происшествие случилось ночью 13 марта. По словам свидетеля, экипаж ДПС попытался остановить водителя на иномарке Geely, который ехал с многочисленными нарушениями ПДД. Однако тот не подчинился и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД устроили погоню, пишет E1.

Через пару километров пытавшийся скрыться мужчина устроил ДТП с не имевшим отношения к погоне полицейским УАЗом. В результате аварии были госпитализированы водитель Geely и управлявший автомобилем сотрудник ППС.

Был ли пьян угонявший от ГИБДД водитель будет известно после проведения анализа крови, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Полковник Горелых уточнил, что иномарка пытавшегося скрыться водителя не подлежит восстановлению.

Напомним, 12 марта в Екатеринбурге женщина-водитель «паркетника» сбила 11-летнюю девочку. Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в ДГКБ № 9 с ушибами, после осмотра девочку отпустили домой. По словам водителя, она ехала с небольшой скоростью по правому ряду. Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть.

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