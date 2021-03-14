Водитель удирал от ГИБДД и врезался в полицейский УАЗ в Первоуральске

Напомним, 12 марта в Екатеринбурге женщина-водитель «паркетника» сбила 11-летнюю девочку. Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в ДГКБ № 9 с ушибами, после осмотра девочку отпустили домой. По словам водителя, она ехала с небольшой скоростью по правому ряду. Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть.