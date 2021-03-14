За взятку задержаны три сотрудника полиции в Екатеринбурге

Три сотрудника ППС полиции Екатеринбурга задержаны по подозрению во взяточничестве. Их обвиняют в получении 50 тысяч рублей.

Происшествие случилось в конце февраля. Три полицейских патрульно-постовой службы задержали на Сортировке 22-летнего молодого человека, который искал «закладки». У него в телефоне были обнаружены координаты расположения наркотических средств, пишет E1. Предполагается, что пойманный мужчина предложил стражам порядка решить вопрос без составления административного материала и заплатил им 50 тысяч рублей. А после этого обратился в отдел собственной безопасности МВД, где организовали проверку. 12 марта трое подозреваемых полицейских были задержаны. Один из них вину признал, а двое других отрицают, по сообщению главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Их уволят из органов по отрицательным мотивам. Кроме того, недобросовестным сотрудникам грозит уголовное наказание, если вина будет доказана в суде, уточнил полковник Горелых. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, дисциплинарные меры будут приняты в отношении их руководителей. Напомним, 12 марта сообщалось о сотруднице военкомата в Екатеринбурге, которая предлагала за 100 тысяч рублей оформление «белого билета». Она получила взятки в размере 125 и 115 тысяч рублей. Из них обвиняемая передала посредникам 15 тысяч рублей, а остальные деньги присвоила себе. За 100 тысяч «отмазать» от службы в армии предлагала екатеринбурженка из комиссариата

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter