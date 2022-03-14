Груженый древесиной КАМАЗ улетел в кювет под Ивделем

Груженый древесиной КАМАЗ улетел в кювет под Ивделем
Груженый древесиной КАМАЗ улетел в кювет под Ивделем
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: ГИБДД Ивделя
Два грузовика столкнулись под Ивделем. Один из них, груженый древесиной, вылетел в кювет.

Водитель Shacman выходил из поворота и увидел, что ему навстречу едет груженый КАМАЗ. Он попытался затормозить, но в заносе Shacman задом задел кабину КАМАЗа и он вылетел с трассы. Водитель транспорта также пострадал.

Однако допустил съезд в кювет с проезжей части и занос транспорта 29-летний водитель КАМАЗа. С переломом шейки бедра и ушибом грудной клетки он госпитализирован, сообщили в ГИБДД Ивделя.

Установлено, что с начала 2022 года пострадавший водитель уже 4 раза привлекался к ответственности за нарушение ГИБДД.

В результате на обоих водителей составлены протоколы за использование тахографа с нарушениями. Прибор фиксирует режим труда и отдыха водителя.

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