Груженый древесиной КАМАЗ улетел в кювет под Ивделем

Водитель Shacman выходил из поворота и увидел, что ему навстречу едет груженый КАМАЗ. Он попытался затормозить, но в заносе Shacman задом задел кабину КАМАЗа и он вылетел с трассы. Водитель транспорта также пострадал.
Однако допустил съезд в кювет с проезжей части и занос транспорта 29-летний водитель КАМАЗа. С переломом шейки бедра и ушибом грудной клетки он госпитализирован, сообщили в ГИБДД Ивделя.
Установлено, что с начала 2022 года пострадавший водитель уже 4 раза привлекался к ответственности за нарушение ГИБДД.
В результате на обоих водителей составлены протоколы за использование тахографа с нарушениями. Прибор фиксирует режим труда и отдыха водителя.