Груженый древесиной КАМАЗ улетел в кювет под Ивделем

Два грузовика столкнулись под Ивделем. Один из них, груженый древесиной, вылетел в кювет.

Водитель Shacman выходил из поворота и увидел, что ему навстречу едет груженый КАМАЗ. Он попытался затормозить, но в заносе Shacman задом задел кабину КАМАЗа и он вылетел с трассы. Водитель транспорта также пострадал. Однако допустил съезд в кювет с проезжей части и занос транспорта 29-летний водитель КАМАЗа. С переломом шейки бедра и ушибом грудной клетки он госпитализирован, сообщили в ГИБДД Ивделя. Установлено, что с начала 2022 года пострадавший водитель уже 4 раза привлекался к ответственности за нарушение ГИБДД. В результате на обоих водителей составлены протоколы за использование тахографа с нарушениями. Прибор фиксирует режим труда и отдыха водителя.

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