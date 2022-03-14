Инвестор из Тагила обвиняет бизнес-консультанта в мошенничестве на 7 миллионов рублей

Франшизы и финансовые организации, обещающие многомиллионную прибыль практически из ничего, заполонили медийное пространство. Ежедневно в ленте новостей любой соцсети можно встретить объявления типа: «хочешь заработать, не выходя из дома?» или «Вот по этой ссылке я заработал легально свой первый миллион». Бывают и более продвинутые «заманухи» — вначале поста идет страдательная история об одинокой и брошенной мужем даме, которая только благодаря какому-то финансовому гуру смогла решить проблемы с деньгами.
Встречаются и реальные объявления с реальными людьми. Но и тут никто не застрахован от финансовых потерь и рисков. Подобная история произошла с собеседником TagilCity.ru Василием [имя изменено, прим.ред.] из Нижнего Тагила — мужчина вложил миллион в деятельность одного из самых раскрученных финансовых брендов России, а в итоге вернул только часть из обещанных, по его подсчетам, 7 миллионов рублей.
С брендом Like я достаточно давно знаком, раскрученная организация по обучению бизнесу. Продает курсы по увеличению прибыли, заработкам, и прочему по всей стране. Бренд узнаваемый, люди друг другу про него рассказывают, поделился Василий с редакцией TagilCity.ru.
Василий (имя изменено, прим. ред.) уже имел опыт и вкладывал деньги в этот проект, получая прибыль. Поэтому о том, что деньги не вернутся или фирме нельзя верить, наш собеседник даже не задумывался. Финансистом, который предложил Василию вложить крупную сумму, стал известный в Екатеринбурге предприниматель Алексей Крайнов.
В 2018 году я инвестировал 1 миллион рублей в Алексея Крайнова. Он владелец франшизы Лайк Бизнес (Лайк центр) в городе Екатеринбург. Был подписан договор, по которому я должен получать дивиденды каждый месяц — Крайнов продавал курсы. Их стоимость от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. 70% забирал себе, 30% отправлял в Москву. 8% должен был платить мне за продвижение бизнес-идей ежемесячно, начиная с 7 по 34 месяц. До марта 2021 года, рассказывает Василий.
Деньги собеседник редакции перевел на личный счет жены Крайнова, так как по словам последнего, у него были проблемы с переводами финансовых средств на счет.
Мне Алексей написал, чтобы я переводил деньги на счет его жены. Меня на тот момент это, почему-то, нисколько не смутило. Причем перевод тоже не проходил с первого раза, говорит тагильчанин.
Мужчина все-таки перевел Алексею миллион рублей. Как говорит сам пострадавший, он даже не проверил договор о франшизе московского офиса с ООО «Финстартер» — на тот момент Алексей Крайнов был учредителем этой компании, поэтому инвестиционное соглашение тагильчанин заключил именно с этой фирмой.
Спустя семь месяцев Василий так и не дождался первых выплат, поэтому начал беспокоить своего партнера.
Он кормил меня завтраками каждый месяц. Наша переписка сводилась к тому, что я начинал диалог с вопросов о долге [скрины переписки есть в наличии редакции], а Крайнов отвечал, что есть проблемы — то блокировка счета, то решение вопросов в бухгалтерии, то ограничения банка. Но будут. Самое интересное что он закрыл ООО «Финстартер» в ноябре 2018. Как раз в то время, когда мне должен был начать платить, жалуется Василий.
На протяжении почти семи месяцев Алексей писал в сообщениях, что по разным причинам не может оплатить Василию его проценты, однако каждый раз предлагал посетить мероприятия по обучению, провести новые тренинги в Нижнем Тагиле.
Позднее, как говорит Василий, он узнал о том, что договора франшизы на продажу бизнес-идей Like у этой фирмы Крайнова нет. Права на осуществление деятельности от проекта имеются у другой фирмы предпринимателя из Екатеринбурга ООО «ИКЦ «Ниппония».
В Московском офисе фирмы я узнал, что с Алексеем расторгнут договор. Да и он сам сообщил об этом на своей странице во ВКонтакте, говорит собеседник редакции.
Действительно, зайдя на личную страницу Алексея Крайнова, мы нашли запись о том, что пути предпринимателя и компании Like расходятся.
Добрый день, дамы и господа! С сегодняшнего дня я выхожу из Like Центра Екатеринбург и занимаюсь консультированием, инвестированием и своими новыми проектами. Противоречия между вИдением развития Like Центра у меня и у Аяза и его команды назревали давно, и сегодня настал тот момент, когда я могу сказать прямо: «Всё! Я устал. Я ухожу», написал Алексей 24 августа прошлого года.
На тот момент Крайнов начал выплачивать деньги Василию, но уже в рамках обычной долговой расписки. По словам тагильчанина, предприниматель предложил вернуть Василию миллион рублей, но частями — как будто тот занял Крайнову денег.
Я, конечно, согласился, чтобы хоть эту сумму вернуть, сообщил Василий.
Выплатив 720 тысяч рублей тагильчанину, Алексей перестал делать транши. По словам Василия, он пытался урегулировать данный конфликт. Однако предприниматель не шел на контакт — согласно переписке между мужчинами, переводы денег задерживались, договоры о франшизе были расторгнуты, а новый заход в компанию стоил уже 5 миллионов рублей.
Мне пришлось подать заявление в полицию по факту мошенничества Крайнова. В отделе № 18 на Красной, 10 у меня заявление приняли. Зарегистрировали в КУСП, поделился с редакцией Василий.
Мужчина также связался с главным офисом фирмы в Москве, чтобы пожаловаться на действия их партнера по бизнесу. Однако в ответе бренда говорилось, что фирма ООО «Финстартер» Крайнова не является их представителем.
Общество с ограниченной ответственностью «Лайк Бизнес» …. подтверждает, что не имело ранее и не имеет в настоящий момент никаких договорных отношений с компанией — Общество с ограниченной ответственностью «Финстартер», говорится в документе за подписью генерального директора московской компании В. Алексеева.
Редакция TagilCity.ru связалась с Алексеем Крайновым. Предприниматель заявил, что у него на руках есть решение Железнодорожного суда Екатеринбурга, отклонившего иск Василия к нему. На просьбу журналиста прокомментировать ситуацию с Василием, предприниматель сообщил, что руководствуется постановлением райсуда в этом вопросе. Какие-либо обстоятельства произошедшего и уточнения по спорному вопросу Алексей не высказал.
Есть решение суда. Точка. Дело рассмотрено в гражданском суде. Дело не в пользу истца — господина П. Гражданским судом установлены обстоятельства, согласно которым я господину П. никаких денег не должен, сейчас П. пытается преодолеть решение суда общей юрисдикции, и таким образом перевесить этот вопрос на СМИ, сообщил редакции Алексей Крайнов.
Помимо этого, инвестор, как называет себя на странице Алексей Крайнов, сообщил TagilCity.ru, что Василий ему угрожает. Также финансист уточнил, что слова тагильчанина — это клевета.
Кроме того, теперь П. направляет мне угрозы решить вопрос через полицию, прокуратуру и СМИ, и пишет всем в соцсетях о том, что я якобы должен ему денег. Вот, собственно, и всё, что тут еще можно прокомментировать? Ваше право — публиковать клевету, наше право — затем с Вами судиться, и тоже успешно выиграть это дело, подытожил Алексей Крайнов.
Согласно решению суда [есть в распоряжении редакции, прим.ред.], Василию было отказано в положительном исходе иска из-за отсутствия оснований для взыскания спорных денежных средств.
Установление же обстоятельств надлежащего (ненадлежащего) исполнения ООО «Финстартер» условий инвестиционного договора, заключенного с истцом, не входит в предмет доказывания по требованиям к ответчику о взыскании неосновательного обогащения,говорится в документе.
Как следует из картотеки дел Железнодорожного суда Екатеринбурга, Алексей Крайнов несколько раз становился ответчиком в исках о взыскании задолженности. Так, в отношении предпринимателя в 2016 году райсуд вынес решение в пользу АО «Альфа-Банк», который кредитовал свердловчанина. Крайнов оформил кредитную карту, однако вовремя не вносил потраченные с нее деньги. Образовалась просрочка, накопились проценты и неустойки. В итоге суд постановил обязать предпринимателя погасить образовавшуюся задолженность и прочие начисления. На заседаниях Крайнов не был.
Алексей Крайнов также задолжал свердловчанке Елизавете $2200, написав расписку. Он обязался вернуть деньги, однако выполнил свою часть договора частично. Женщина в 2017 году обратилась в суд с иском о возврате $1800 долга и неустойки — судья встала на сторону Елизаветы. Крайнов и в этот раз на заседания не являлся.
Также в 2017 году предприниматель взял в долг у жителя Екатеринбурга Андрея 132 тысячи рублей. Спустя год займодавец так и не увидел ни одного платежа по договору займа, поэтому обратился в суд. Крайнова служители Фемиды обязали вернуть всю сумму и погасить неустойку в 33 тысячи рублей.
Решения Железнодорожного райсуда об отклонении иска Василия к Алексею на сайте суда нет. Крайнов обещал предоставить бумагу редакции TagilCity.ru, а также дать свои пояснения относительно произошедшего, но на момент публикации ответ от него не поступил.
Василий решил не сдаваться и идти до конца — тагильчанин будет подавать еще один иск к Алексею Крайнову. Сам Алексей перестал отвечать на вопросы редакции.