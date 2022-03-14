Инвестор из Тагила обвиняет бизнес-консультанта в мошенничестве на 7 миллионов рублей

Он кормил меня завтраками каждый месяц. Наша переписка сводилась к тому, что я начинал диалог с вопросов о долге [скрины переписки есть в наличии редакции], а Крайнов отвечал, что есть проблемы — то блокировка счета, то решение вопросов в бухгалтерии, то ограничения банка. Но будут. Самое интересное что он закрыл ООО «Финстартер» в ноябре 2018. Как раз в то время, когда мне должен был начать платить, жалуется Василий.