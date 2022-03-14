После гибели в пожаре в уральском селе годовалого ребенка возбуждено уголовное дело

После гибели в пожаре в уральском селе годовалого ребенка возбуждено уголовное дело
После гибели в пожаре в уральском селе годовалого ребенка возбуждено уголовное дело
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: 1MI
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Свердловской области после того, как при тушении пожара в частном доме в селе Туринская Слобода, было найдено тело годовалого мальчика.

Дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности. Это требуется для более точного расследования всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Также назначен ряд экспертиз для выяснения причин смерти ребенка и установления причин пожара. По предварительной информации, очаг возгорания располагался на кухне в районе штор и кухонного гарнитура.

Следователи отрабатывают ряд версий, среди которых замыкание электропроводки или нарушение техники безопасности при использовании печи. Также во время следствия будут установлены причины и условия, которые спровоцировали трагедию. Будет также принят ряд мер по недопущению подобного в будущем.

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