Сержант Росгвардии с Урала погиб во время спецоперации на Украине

Он был кинологом и в командировку отправился вместе с овчаркой. Она также погибла. У Евгения остались супруга и маленький сын, а также четверо братьев и сестер.
По словам матери, она узнала о кончине сына только 8 марта, хотя опознан он был 27 февраля. Сначала она не поверила этому. Однако тело ее сына доставлено грузом-200.
В справке о смерти указано, что причиной смерти стал травматический шок и несколько травм. Погибший посмертно награжден орденом Мужества, пишет Е1.
Похоронен военный 12 марта. На прощании присутствовали представители воинской части, сотрудники Росгвардии. Молодой человек похоронен с воинскими почестями, рассказал руководитель патриотического клуба и местный депутат Евгений Шарин.
Информацию о смерти военного подтвердил глава Кировградского городского округа Александр Оськин. Он присутствовал на похоронах.