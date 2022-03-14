Сержант Росгвардии с Урала погиб во время спецоперации на Украине

Сержант Росгвардии с Урала погиб во время спецоперации на Украине
Сержант Росгвардии с Урала погиб во время спецоперации на Украине
Сегодня, 15:59ПроисшествияФото: 1MI
26-летний Евгений Дудин, сержант Отдельной дивизии оперативного назначения в Балашихе (войсковая часть находится в подчинении Росгвардии), погиб в ходе спецоперации на Украине.

Он был кинологом и в командировку отправился вместе с овчаркой. Она также погибла. У Евгения остались супруга и маленький сын, а также четверо братьев и сестер.

По словам матери, она узнала о кончине сына только 8 марта, хотя опознан он был 27 февраля. Сначала она не поверила этому. Однако тело ее сына доставлено грузом-200.

В справке о смерти указано, что причиной смерти стал травматический шок и несколько травм. Погибший посмертно награжден орденом Мужества, пишет Е1.

Похоронен военный 12 марта. На прощании присутствовали представители воинской части, сотрудники Росгвардии. Молодой человек похоронен с воинскими почестями, рассказал руководитель патриотического клуба и местный депутат Евгений Шарин.

Информацию о смерти военного подтвердил глава Кировградского городского округа Александр Оськин. Он присутствовал на похоронах.

Сюжеты:
Операция на Украине
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