Стали известны подробности убийства продавца автомобиля в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности убийства продавца автомобиля в Нижнем Тагиле
Стали известны подробности убийства продавца автомобиля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: 1MI
Стали известны новые подробности убийства продавца автомобиля в центре Нижнего Тагила.

Подозреваемый сделал 4 выстрела в голову погибшего после того, как тот отказался отдавать ему автомобиль бесплатно.

После этого мужчина положил тело убитого в салон и закопал в снегу за городом. При этом автомобиль он тут же выставил на продажу, не отмыв его, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Напомним, стоимость автомобиля составляла почти 2 миллиона рублей. Злоумышленник решил продать чужое авто и отдать все деньги своей девушке. Тревогу начали бить близкие, когда пострадавший не вернулся домой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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