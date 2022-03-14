Стали известны подробности убийства продавца автомобиля в Нижнем Тагиле

Подозреваемый сделал 4 выстрела в голову погибшего после того, как тот отказался отдавать ему автомобиль бесплатно.
После этого мужчина положил тело убитого в салон и закопал в снегу за городом. При этом автомобиль он тут же выставил на продажу, не отмыв его, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Напомним, стоимость автомобиля составляла почти 2 миллиона рублей. Злоумышленник решил продать чужое авто и отдать все деньги своей девушке. Тревогу начали бить близкие, когда пострадавший не вернулся домой.