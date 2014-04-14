Еще раз о лже-полицейском в Нижнем Тагиле: полиция ищет пострадавших от рук мошенника (ФОТО)

Представляясь сотрудником полиции, мужчина проникал в квартиры пенсионеров и похищал денежные средства под предлогом их проверки на подлинность.

На сегодняшний день злоумышленник арестован и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения по 20 эпизодам преступной деятельности, начиная с 2011 года.

Внимательно посмотрите на этого человека. Если вы были обмануты этим мужчиной, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы по тел. 97-61-40 или по тел. 02. Можно также обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции.