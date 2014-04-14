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Еще раз о лже-полицейском в Нижнем Тагиле: полиция ищет пострадавших от рук мошенника (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще раз о лже-полицейском в Нижнем Тагиле: полиция ищет пострадавших от рук мошенника (ФОТО)

14 апреля 2014, 16:15Происшествияpract@tagilcity.ru
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