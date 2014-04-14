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Под Нижним Тагилом задержали мужчину: он находился в федеральном розыске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом задержали мужчину: он находился в федеральном розыске

14 апреля 2014, 13:15Происшествия
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