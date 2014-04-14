Под Нижним Тагилом задержали мужчину: он находился в федеральном розыске

Мужчина не смог представить документы для составления в отношении него административного протокола. С целью установления его личности сотрудники полиции доставили нарушителя правил дорожного движения в дежурную часть ММО МВД России «Верхнесалдинский».

При проверке по базам данных установлено, что задержанным является неработающий житель Курской области 1987 года рождения, который находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения приговора суда Курской области об ограничении свободы за совершенную кражу сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области.

Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что уехал в ЗАТО Свободный, где ранее проживал, как раз для того, чтобы избежать данного наказания. Теперь молодого человека ожидает еще одно судебное заседание за совершенный проступок. Мужчина передан сотрудникам ГУФСИН.