Избиение или случайная травма? В Нижнем Тагиле ведется проверка по факту травмирования сына депутата Гордумы Алексея Казаринова

По информации редакции, пострадавший ребенок, у которого гематомы и перелом руки, - несовершеннолетний сын депутата Городской Думы Нижнего Тагила Алексея Казаринова.

Известно, что инцидент произошел не на территории школы. О произошедшем с ребенком администрация учебного учреждения узнала из уст мамы.

По решению суда после развода родителей ребенок проживает с отцом - директором кадетской школы №21 Алексеем Казариновым, который также, по данным официального сайта Нижнего Тагила, является членом комиссии по местному самоуправлению, правопорядку, информационной политике и связям с общественностью, комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Журналисту TagilCity.ru сам Алексей Казаринов давать комментарии по поводу данной ситуации отказался, ссылаясь на желание защитить своего ребенка.

Это вопрос, который не стоит обсуждать. Никто не знает ситуацию в семье, которая длится уже много лет. Да, травма имеет место быть. Я бы попросил никого не вмешиваться, чтобы в первую очередь не вредить ребенку. А то, что я, как его отец, к нему с большой любовью отношусь - это можно установить.

Краткий комментарий дала редакции мать ребенка:

Мы обратились в травмпункт, там информацию о травмах передали инспекторам по делам несовершеннолетних сообщила тагильчанка.

В полиции ситуацию подтвердили:

Сейчас все материалы находятся в 16 отделе полиции, ведется проверка рассказала Элина Балуца, начальник пресс-службы полиции Нижнего Тагила.

Подтвердят ли в полиции факт нанесения побоев несовершеннолетнему - покажет время и расскажет TagilCity.ru. А на данный момент хочется надеяться, что эта ситуация будет под контролем не только правоохранителей, но и Городской думы, депутатом которой является отец пострадавшего подростка.