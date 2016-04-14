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Избиение или случайная травма? В Нижнем Тагиле ведется проверка по факту травмирования сына депутата Гордумы Алексея Казаринова
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Избиение или случайная травма? В Нижнем Тагиле ведется проверка по факту травмирования сына депутата Гордумы Алексея Казаринова

14 апреля 2016, 14:50ПроисшествияАлександра Логинова
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