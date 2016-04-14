Избиение или случайная травма? В Нижнем Тагиле ведется проверка по факту травмирования сына депутата Гордумы Алексея Казаринова
11 апреля в 11:00 в школу обратилась мать учащегося 7А класса. Ребенок имел травмы: правая рука в гипсе, на лице есть следы, -- сообщила редакции TagilCity.ru директор школы №32 Нижнего Тагила Галина Масликова.
По информации редакции, пострадавший ребенок, у которого гематомы и перелом руки, - несовершеннолетний сын депутата Городской Думы Нижнего Тагила Алексея Казаринова.
Известно, что инцидент произошел не на территории школы. О произошедшем с ребенком администрация учебного учреждения узнала из уст мамы.
По решению суда после развода родителей ребенок проживает с отцом - директором кадетской школы №21 Алексеем Казариновым, который также, по данным официального сайта Нижнего Тагила, является членом комиссии по местному самоуправлению, правопорядку, информационной политике и связям с общественностью, комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту.
Журналисту TagilCity.ru сам Алексей Казаринов давать комментарии по поводу данной ситуации отказался, ссылаясь на желание защитить своего ребенка.
Это вопрос, который не стоит обсуждать. Никто не знает ситуацию в семье, которая длится уже много лет. Да, травма имеет место быть. Я бы попросил никого не вмешиваться, чтобы в первую очередь не вредить ребенку. А то, что я, как его отец, к нему с большой любовью отношусь - это можно установить.
Краткий комментарий дала редакции мать ребенка:
Мы обратились в травмпункт, там информацию о травмах передали инспекторам по делам несовершеннолетних сообщила тагильчанка.
В полиции ситуацию подтвердили:
Сейчас все материалы находятся в 16 отделе полиции, ведется проверка рассказала Элина Балуца, начальник пресс-службы полиции Нижнего Тагила.
Подтвердят ли в полиции факт нанесения побоев несовершеннолетнему - покажет время и расскажет TagilCity.ru. А на данный момент хочется надеяться, что эта ситуация будет под контролем не только правоохранителей, но и Городской думы, депутатом которой является отец пострадавшего подростка.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru