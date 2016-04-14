В Красноуфимске двое мужчин зарезали собутыльника и пытались сжечь его квартиру
14 апреля 2016, 12:45ПроисшествияТимофей Данилов
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Ранее судимые жители деревни Красноуфимского района обвиняются в убийстве человека и покушении на уничтожение чужого имущества.
По данным следователей, в прошлогодние майские праздники молодые люди употребляли алкоголь в квартире 51-летнего мужчины. Во время праздничного застолья между хозяином и гостями произошел пьяный конфликт. Один злоумышленник схватил нож и стал наносить удары своему собутыльнику. Его товарищ в это время держал руки жертве. Потом обвиняемые поменялись ролями.
Совершив убийство, мужчины подожгли дом, чтобы скрыть улики, и сбежали с места происшествия. Случайные очевидцы успели потушить начавшийся пожар в квартире, не дав ему распространиться.
Оперативники задержали преступников в тот же вечер. В отношении каждого возбуждено уголовное дело.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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