В Красноуфимске двое мужчин зарезали собутыльника и пытались сжечь его квартиру

По данным следователей, в прошлогодние майские праздники молодые люди употребляли алкоголь в квартире 51-летнего мужчины. Во время праздничного застолья между хозяином и гостями произошел пьяный конфликт. Один злоумышленник схватил нож и стал наносить удары своему собутыльнику. Его товарищ в это время держал руки жертве. Потом обвиняемые поменялись ролями.