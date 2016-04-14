В придорожном ресторане на Серовском тракте под Нижним Тагилом вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Пожар начался около 13 часов дня. На видеозаписи очевидца видно, что пожар довольно серьёзный, дым идет почти из всех окон на верхнем этаже:

Очевидно, что пожарные уже справились с огнем, потому что на звонок журналиста в ресторане ответили:

Пожар действительно произошел, но сейчас нам некогда об этом рассказывать сказал журналисту TagilCity.ru один из сотрудников ресторана.