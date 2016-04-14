В придорожном ресторане на Серовском тракте под Нижним Тагилом вспыхнул пожар (ВИДЕО)
14 апреля 2016, 14:20ПроисшествияДенис Таратонов
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Под Нижним Тагилом на Серовском тракте загорелся придорожный ресторан-кафе «Девичья башня». Об этом редакции TagilCity.ru сообщил очевидец этих событий, тагильчанин Сергей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар начался около 13 часов дня. На видеозаписи очевидца видно, что пожар довольно серьёзный, дым идет почти из всех окон на верхнем этаже:
Очевидно, что пожарные уже справились с огнем, потому что на звонок журналиста в ресторане ответили:
Пожар действительно произошел, но сейчас нам некогда об этом рассказывать сказал журналисту TagilCity.ru один из сотрудников ресторана.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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